Treinador estimula os pais a se exercitarem pelo bem estar da família

Tal pai, tal filho é o ditado popular mais verdadeiro; os pequenos tendem a imitar os pais e o comportamento se repete na fase adulta. “Qual é a herança que você deseja deixar para o seu filho?”, pergunta diariamente o treinador físico Eder Wagner, da Life30.

Pare para pensar que a sua atitude, segundo Eder Wagner, é fundamental para a saúde dos seus filhos. “Mais do que características genéticas, os pais passam para os filhos comportamentos, valores e, principalmente, atitudes em relação à saúde e bem-estar. Eles vão copiá-los como modelo. Se as crianças observam pais sedentários e com alimentação ruim, é provável que elas reproduzam esses padrões em suas vidas e, no futuro, tenham comorbidades, depressão e até falta de equilíbrio emocional”, comentou.

A sociedade reflete o sedentarismo, mais de 60% não praticam nenhuma atividade física. Atualmente, de acordo com o Ministério da Saúde, 39% da população adulta se exercitam e nunca se divulgou tanto a importância do índice de massa corporal ideal e o fortalecimento muscular para enfrentar o Covid-19. “Se você deseja ter filhos saudáveis e promover a saúde deles, comece cuidando de você, levante-se do sofá e faça movimentos físicos pela sua família”, sugeriu o professor Eder.

Com a correria do dia-a-dia e excesso de trabalho, o treinador também se vê como a maioria dos pais ocupados. “Nas horas de folga, eu tento estimular brincadeiras com as minhas crianças, João de 4 anos e José, de 1 ano e 10 meses. Para a saúde de toda a família, é fundamental que todos estejam envolvidos. Manter o corpo em movimento é fundamental para viver melhor e por mais tempo. Seus benefícios são, em qualquer idade, bem maiores do que qualquer problema que possa ocorrer, porque o exercício promove a liberação de hormônios da felicidade”, comentou o treinador.



Por amor

O Rogério Gomes Corsino, de 43 anos, que trabalha com mercado imobiliário, pesava 123 quilos. De repente, sofreu consequências da obesidade: duas cirurgias e dificuldades para acompanhar a energia dos filhos, o adolescente Luís Guilherme e Lara, de 5 anos.

Com o nascimento da filha caçula, ele estava sendo submetido a uma cirurgia de vesícula, percebeu que precisava ter qualidade de vida para educar seus dois filhos. Mas, sempre adiava os planos. No fim do ano passado, depois de perceber que estava deixando o tempo passar, mudou de atitude.



Rogério Gomes Corsino

Por amor à família, desde janeiro deste ano, ele abraçou um novo estilo de vida e começou a se cuidar. Todo dia 30 minutos de exercícios funcional e uma alimentação saudável. Em seis meses, ele estava 31 kg mais magro e feliz. “A atividade física me deu energia para acompanhar o meu filho em todas as atividades, ele gosta de basquete, coloquei uma quadra de basquete nos fundos de casa, a gente brinca. Eu brinco muito com meus filhos, principalmente com a Lara, a gente anda de bicicleta, corre, brincar de caça joaninha”, comentou Rogério.

Neste domingo de Dia dos Pais, com a pandemia, eles pretendem ficar em casa, aproveitar o convívio familiar e fazer momentos divertidos. “O ser humano funciona a base de incentivos; Se você quer uma melhoria na saúde dos seus filhos, estabeleça um projeto familiar! Decidam os objetivos de cada um e aproveitem para criar um grupo de apoio e suporte.

Neste domingo, vamos comemorar o Dia dos Pais com saúde, que só com o corpo saudável conseguimos curtir as brincadeiras com os filhos”, propôs Rogério Corsino.