Prefeitura lança projeto gratuito de cinema com vídeos educativos sobre bem-estar animal

Foto: Divulgação/Assessoria

A Prefeitura de Campo Grande lançou um novo projeto para proteção dos direitos dos animais: Esta Comunidade é o Bicho”. O Projeto deu início na terça-feira (09) no bairro Jardim Centro-Oeste e fez a felicidade das crianças e até dos pais com a exibição do filme ‘O Rei Leão’. O Projeto ocorre com a parceria da Subsecretaria do Bem-Estar Animal e tem apoio da Secretaria de Finanças. O projeto exibe filmes gratuitos infantis e vídeos educativos sobre o bem-estar animal para diferentes comunidades carentes a cada semana e conta com a distribuição de pipoca e refrigerante.

“ O projeto tem objetivo de percorrer a cidade nos bairros mais carentes, com exibição de filmes com cultura e lazer, levando além da alegria para as crianças, informações sobre os animais, como devem cuidá-los e aprender a respeitá-los desde pequenos”, disse Bruno Nóbrega, um dos idealizadores do projeto.

Com a parceria da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, o projeto ‘Esta Comunidade é o Bicho’, para enriquecer ainda mais, além da exibição de filmes, contará com vídeos educativos e atividades voltadas ao público infantil sobre o bem-estar animal. A Subsecretaria disponibilizará imagens que está produzindo do Programa Edubeapet, que conta com vídeos curtos com veterinários e especialistas sobre o bem-estar animal.

De acordo com a Subsecretária Ana Cristina Camargo, “O programa Edubeapet”, que integra o projeto ‘Esta Comunidade é o Bicho’ vem esclarecendo as principais dúvidas da população nas redes sociais. Ele será exibido presencialmente para comunidades carentes em vários bairros da capital em um formato infanto-juvenil. Assim, pretendemos integrar lazer, cultura e conscientização em bem-estar animal. ”

O programa Edubeapet conta com os seguintes temas, sempre voltados ao mundo animal: cuidados básicos, alimentação, vermifugação, consulta com o veterinário, castração, adoção responsável, vacinação, entre outros. A iniciativa conta com parcerias importantes, entre elas a de médicos veterinários e especialistas, que são convidados e participar da execução no projeto como voluntários.

‘Esta Comunidade é o Bicho’ acontecerá em uma comunidade carente diferente toda semana, com exibição de filmes, vídeos e atividades educativas sobre o tema bem-estar animal, voltados para o público infanto-juvenil.

Para acompanhar a programação de exibição, acesse a página do Instagram e Facebook: @subeacg

Dúvidas e sugestões podem ser enviadas por meio das redes sociais da Subsecretaria ou pelo telefone (67) 2020-1397.