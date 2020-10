Trabalhos enviados para Revista da PGE começam a ser distribuídos para avaliação

Comissão de Avaliação da Revista da PGE, os trabalhos inscritos para publicação - (Foto: Secom MS)

Desde o início desta semana a equipe da Escola Superior da Advocacia Pública (Esap) começou a organizar as ações para distribuir aos procuradores do Estado, que compõem a Comissão de Avaliação da Revista da PGE, os trabalhos inscritos para publicação. A princípio, a proposta é que a nova edição da Revista seja publicada até o fim deste ano com os artigos selecionados.

A Revista da PGE é mais um produto da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul em prol da sociedade sul-mato-grossense. Ela tem por finalidade disponibilizar aos operadores do direito e à sociedade em geral o fácil acesso aos trabalhos produzidos pelos procuradores da instituição, operadores jurídicos e demais autores com a publicação de temas de interesse da Advocacia Pública em geral.

A edição nº 16 da Revista da PGE/MS abordará temáticas referentes às questões enfrentadas no dia a dia da consultoria e do contencioso das Procuradorias Especializadas, questões controvertidas do direito público e relativas à boa gestão da Administração Pública, especialmente relacionadas ao momento que o Brasil está passando.

De acordo com a diretora da Esap e presidente da Comissão de Avaliação, Ludmila Santos Russi, a estratégia é de que todos os trabalhos sejam avaliados até o fim do mês de novembro por mais de um procurador. “Temos material de muita qualidade e vamos ser criteriosos na busca de entregar um trabalho de excelência para aqueles que prestigiam a Revista”, revela.

Devido à pandemia do novo coronavírus e a pedidos dos interessados em participar da seleção, o prazo de entrega dos materiais a serem analisados foi prorrogado por 30 dias. O primeiro prazo terminaria em 16 de setembro, mas a Esap juntamente com a Comissão Avaliadora definiu 16 de outubro como a última data.