TikTok processa governo dos EUA por proibir operações no país

TikTok - (Foto: Getty Images)

O aplicativo TikTok, de prioridade chinesa, entrou com processo contra o governo dos Estados Unidos após a ordem do presidente norte-americano, Donald Trump, de proibir a rede social no país caso uma empresa local não a adquira até 15 de setembro.

Os advogados da TikTok dizem que a empresa "toma medidas extraordinárias para proteger a privacidade e a segurança dos dados do usuário" e que já explicou tais esforços ao governo federal durante uma recente revisão de segurança nacional.

"Ao banir o TikTok sem aviso prévio ou oportunidade de ser ouvido (seja antes ou depois do fato), a ordem executiva viola as proteções do devido processo da Quinta Emenda da Constituição", diz a peça do processo, à qual o Wall Street Journal teve acesso a trechos.