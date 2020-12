Terminais de ônibus tem novas regras de entrada a partir de hoje em Campo Grande

Novas regras foram publicadas em decreto e entraram hoje em vigor - Reprodução

Os terminais de ônibus de Campo Grande reabriram hoje (07), com novas regras de funcionamento de acordo com o decreto publicado hoje no Diário Oficial do Município (Diogrande). Com isso, a entrada pela traseira do ônibus fica proibida.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno, explica que como os terminais estarão abertos, os passageiros não pagam para entrar, por isso, o embarque só será permitido pela entrada dianteira do veículo.

“Outra confusão que é muito comum, é na hora de usar o cartão para fazer a integração temporal, que continua valendo, mas só com o vale transporte e com o cartão cidadão. Cartão portador não faz integração”, ressaltou Janine.

Além disso, o limite de passageiros foi reduzido para 70% da ocupação total do veículo e o passe do idoso e estudante, foi suspenso.

A medida faz parte da estratégia da Prefeitura para tentar evitar o contágio do novo coronavírus.