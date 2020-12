Termina hoje prazo para matrícula de alunos novos da Rede Municipal de Ensino

A segunda listagem será publicada no dia 28 de janeiro de 2021 e os contemplados terão até 10 de fevereiro para efetivar a matrícula - (Foto: Divulgação)

A matrícula 2021 para alunos que já estudam na Rede Municipal de Ensino (Reme) termina hoje (15). O cadastro de pré-matrícula está sendo feito do dia 1° até 15 de dezembro pelo site www.matriculasreme.campogrande.ms.gov.br e a designação será publicada no dia 5 de janeiro de 2021.



Para efetivação dos alunos novos, os pais ou responsáveis deverão procurar a escola de designação para assinarem o requerimento da matrícula, entre os dias 5 e 15 de janeiro de 2021. Em caso de não comparecimento, o candidato pode perder a vaga.

Pela primeira vez os pais ou responsáveis legais não precisam comparecer na escola para confirmar a matrícula do aluno na mesma unidade, a medida é para evitar a disseminação da Covid-19.

A segunda listagem será publicada no dia 28 de janeiro de 2021 e os contemplados terão até 10 de fevereiro para efetivar a matrícula. Ambas as listagens serão publicadas no site da Semed.

Os pais e responsáveis legais que desejarem uma vaga na EMEI e ainda não cadastraram a criança na lista de espera, devem acessar o site www.matriculasreme.campogrande.ms.gov.br.