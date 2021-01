Terceiro lote de vacina contra a Covid-19 chega a MS

O terceiro lote da vacina contra Covid-19 chegou a Mato Grosso do Sul na noite desta segunda-feira, dia 25. Com mais 10 mil doses, o Estado já soma 190 mil doses recebidas da vacina contra o coronavírus.

O carregamento com as doses da vacina Coronavac, produzidos pelo Instituto Butantan, desembarcou no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Os imunizantes foram colocados no caminhão de transporte, e do aeroporto, a Polícia Federal fez a escolta do caminhão até a Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica (Ceve/MS).

As vacinas começaram a chegar no Estado no dia 18 de janeiro. O primeiro lote tinha 158 mil doses da vacina Coronavac. O segundo lote chegou no domingo, dia 24 de janeiro, e continha 22 mil doses da vacina AstraZeneca, da Universidade de Oxford.

E a relação da quantidade recebida por cada município de cada lote foi publicada no Diário Oficial do Estado nos dias 19 de 25 deste mês. Isso pra que a população possa acompanhar a distribuição do medicamento.

Lembrando que nessa primeira fase serão imunizados os idosos com mais de 60 anos que moram em instituições como casas de repouso, portadores de deficiência em residências inclusivas, além de indígenas que moram em aldeias e trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente contra a pandemia de Covid-19.

Katiuscia Fernandes - Subcom