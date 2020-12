Quarta-feira será de nuvens, chuva e temperatura elevada em MS

No penúltimo dia do ano, o tempo será chuvoso em Mato Grosso do Sul. Ainda assim, as temperaturas permanecem altas.

A previsão para Campo Grande nesta quarta-feira (30) é de muitas nuvens e chuva. A temperatura fica entre 21ºC e 33ºC.

Para o período matutino, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E à tarde, o tempo fica encoberto com chuviscos.

Em Dourados e Ponta Porã, também são esperadas muitas nuvens e chuva isolada, pela manhã; e à tarde, o céu fica encoberto com chuvisco. Para as duas cidades, a máxima pode chegar a 32ºC.

No Pantanal, em Corumbá, apesar das pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, os termômetros podem marcar até 38ºC.

E em Três Lagoas, a previsão é de dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia. A mínima será de 22º e a máxima de 32ºC. As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Paulo Fernandes, Subcom

Foto: Saul Schramm