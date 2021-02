Terça-feira de sol, calor e pancadas isoladas de chuva - (foto: Arquivo)

Mato Grosso do Sul deverá ter mais uma terça-feira (2) típica de verão. A combinação sol, calor e umidade provoca pancadas isoladas de chuva no período entre tarde e noite em todas as regiões.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima manhã de sol e tempo claro em todo Estado. A partir da tarde, haverá aumento de nuvens e pancadas de chuvas isoladas.

Vento fraco a moderado com rajadas de vento em todo Estado, e umidade relativa do ar entre 100% a 60%. As temperaturas podem registrar mínima de 20°C e máxima de 35°C.

Para a primeira semana do mês espera-se a diminuição gradativa das chuvas. Pancadas de chuvas podem ocorrer em todas as áreas, fruto da combinação de ventos úmidos oriundos da região norte do país, as elevadas temperaturas e a passagem de uma frente fria. A partir do dia 5 o tempo fica firme em todo Estado e com grande amplitude térmica. O Cemtec estima acumulados de até 50 milímetros de chuva para o Estado. As áreas de instabilidades aumentam no Estado a partir do dia 10 de fevereiro, quando são esperadas chuvas volumosas com acumulados significativos nas regiões central, norte e bolsão em torno de 100 milímetros. Para as demais áreas são esperados cerca de 70 milímetros.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro