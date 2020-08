Temporal em Aquidauana destelha 417 casas, derruba árvores e deixa pessoas desabrigadas no município

Forte temporal trouxe prejuízos à cidade - (Foto: Divulgação)

Um forte temporal com ventos de até 100 km por hora, registrado na noite de sábado no município de Aquidauana (15) causou vários problemas na cidade. Destelhamento de residências, queda de árvores, obstrução de vias urbanas e rodovia estadual, queda de postes e rede elétrica, foram alguns dos danos causados pelo temporal que durou apenas 15 minutos, seguido de chuvas intensas.

As informações foram repassadas pela Prefeitura de Aquidauana ao site O Pantaneiro, com a base de dados dos atendimentos realizados desde a noite de sábado (15) e durante todo o dia de domingo (16) após o vendaval, nas áreas urbana e rural do município de Aquidauana, concluiu o FIDE - Formulário de Informações do Desastres.

Diante dos estragos a administração Municipal poderá solicitar oficialmente à Defesa Civil Estadual mais apoio para o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade diante do desastre do vendaval. Além disso estuda expedir o decreto municipal de situação de emergência, que viabiliza legalmente a aquisição de insumos para atender às famílias, podendo ser adquiridos de forma mais ágil pelo poder público.

No total, foram 417 unidades habitacionais danificadas, sendo cinco completamente destruídas, onde as famílias perderam tudo. A Prefeitura, por meio das secretarias de Assistência Social, Obras e Produção está dando apoio a população. Há famílias sendo assistidas com lonas, cestas básicas, auxílio na mudança. Para algumas famílias está sendo viabilizado o aluguel social, alojamento sendo que outras famílias optaram em ficar na casa de parentes.

O balanço aponta estragos em 189 casas no Jardim Aeroporto, 36 casas no conjunto Arara azul, 151 na Vila Pinheiro, 21 no Bairro Nova Aquidauana, 6 no Bairro Serraria, 18 no Bairro Alto e 14 no Jardim São Francisco.

O vendaval também danificou estabelecimentos públicos: CMEI da Vila São Pedro, CMEI da Vila Pinheiro, CMEI José Lopes, ESF da Vila Santa Terezinha, ESF do Bairro Nova Aquidauana, ESF da Vila Pinheiro, todos esses prédios foram destelhados parcialmente.

No cemitério municipal foi destruído 50 metros de parte de um muro em alvenaria. Houve queda de 53 árvores sobre as vias urbanas de Aquidauana, destruindo muros e residências e, atingindo, inclusive o Asilo São Francisco.

Foram danificados diversos prédios privados comerciais, dentre eles: 2 supermecados destelhados; caíram 02 torres de telefonia celular, 01 torre de rádio AM e houve queda e rachadura de vários postes e rompimento de fiação da rede elétrica.

Na área rural o vendaval derrubou 31 árvores, principalmente, as de espécies eucalipto, que caíram sobre a BR 419, que dá acesso a região do Taboco, Pantanal e à cidade de Rio Negro.

Seundo o relatório o vendaval atingiu aproximadamente 1.558 pessoas, danificou 5 estabelecimentos públicos, ocasionando diversas ocorrências para o Plantão Social da Prefeitura, a Defesa Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e para as equipes de Saúde, com assistências médicas.