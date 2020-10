Temporal com ventos de até 60 km/h chega no MS entre hoje e amanhã

Chuva de até 50 mm está prevista no MS - (Foto: Reprodução/Defesa Civil MS)

Pancadas de chuva e ventos estão previstos para acontecer em Mato Grosso do Sul entre hoje e amanhã (20). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), 43 municípios poderão sofrer com o temporal. Os ventos podem chegar a 60 km/h, somados a chuvas e raios.

Segundo o boletim meteorológico, o alerta também vale para a Capital, de hoje até às 10h de amanhã. Poderá ocorrer chuva de 20 a 30 mm, podendo chegar até 50 milímetros de precipitação.

A recomendação é para que as pessoas não fiquem embaixo de árvores, próximas a placas de propaganda e não estacionar o carro perto de torres de transmissão. A orientação também pede para que aparelhos eletrônicos não sejam ligados à tomada.

Caso haja acidentes decorrentes do fenômeno, a Defesa Civil estará disponível por meio do telefone 199 ou, o Corpo de Bombeiros, no 193.