Tempo quente volta em Campo Grande e sensação térmica se aproxima dos 40° C

Calor em Campo Grande - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após um período com chuvas, temporais e clima ameno, Campo Grande voltou a marcar altas temperaturas e nesta terça-feira (24) registrou uma média de 35,3° C com sensação térmica de 38° C, com umidade relativa do ar com mínima de 27%.

Segundo estimativas do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), a volta do clima quente era previsto entre os dias 19 a 23 de novembro e partir de hoje (24) o acumulados de chuva para este segundo período não são tão expressivos se comparado ao período anterior e as chuvas poderão ficar concentradas sobre a região do Bolsão onde são esperados 50 milímetros acumulados. As demais áreas esperam-se até 30 milímetros de chuva até dia 26.

Em Corumbá a máxima nesta terça-feira foi de 39° C com sensação térmica de 43°; Já em Coxim marcou 38,8° com sensação de 42°. Água Clara atingiu 37,6° e sensação térmica de 42°. Na região da Serra do Amolar está marcando 37° C com elevado risco de incêndios na região.