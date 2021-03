Tempo parcialmente nublado com possibilidade para pancadas de chuva em grande parte do Estado

Na capital a variação está estimada entre 23°C a 32°C com pancadas de chuva - (Foto: Edemir Rodrigues)

A meteorologia prevê semana com chuva para todo Centro-Oeste. Em Mato Grosso do Sul as condições são de aumento das áreas de instabilidades que até então vinham ocorrendo de forma isolada.

A partir desta terça-feira (16) essas nuvens se espalham por todo o Estado podendo provocar pancadas de chuva mais significativa segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Até sábado (20), quando o verão se despede dando início ao outono, são esperados acumulados de chuva entre 50 a 80 milímetros.

O sol aparece e o dia terá variação de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva a partir da tarde em todo Estado. O Cemtec alerta para a possibilidade de raios e ventos que podem oscilar entre fraco a moderado com rajadas em todo Estado. Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 90% a 60%.

A terça-feira pode registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 37°C ao longo do dia no Estado. Na capital a variação está estimada entre 23°C a 32°C com pancadas de chuva.

Segundo o Cemtec, os dias que necessitam de atenção especial são quinta (18) e sexta-feira (19) quando são esperados acumulados significativos. "Devido as chuvas, as temperaturas estarão dentro da normalidade que poderá variar entre 18°C a 35°C.