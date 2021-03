Tempo nublado deve continuar e chuvas intensas podem chegar a partir de amanhã em MS

Chuva no Estado - (Foto: Divulgação)

Após a forte chuva no início da tarde de ontem (15) em Campo Grande, a previsão é que a partir de amanhã (17) o Estado tenha uma série de chuvas intensas, conforme as informações do Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Entre os dias 17 a 19 de março as chuvas podem ocorrer em todas as regiões com volumes significativos. A atenção fica por conta das condições adversas, como chuvas intensas e rajadas de ventos. A variação é de 18° a 33° C no Estado e em Campo Grande é de 20° a 31° C.

O período será com ligeiro aumento das áreas de instabilidades se comparado à semana anterior. Os últimos dias do verão prometem ser com céu nublado a parcialmente nublado com potencial para chuvas associadas a disponibilidade de umidade e altas temperaturas. Especialmente nas regiões sudoeste, central e norte são esperados volumes significativos com até 100 milímetros acumulados.