Tempo muda nas próximas horas e há risco de temporal em Mato Grosso do Sul

A meteorologia indica mudanças que podem ocorrer no tempo já nas primeiras horas de quinta-feira (29) - (Foto: Saul Schramm)

O tempo em Mato Grosso do Sul seguirá estável nesta quarta-feira (28) com pancadas de chuvas isoladas nas áreas norte e bolsão. Mas a meteorologia indica mudanças que podem ocorrer no tempo já nas primeiras horas de quinta-feira (29).

A previsão para amanhã é de chuva desde cedo, e segundo o Climatempo a situação é de perigo. Há risco de temporais, chuva forte e volumosa, condições atmosféricas favoráveis para ocorrência de vendaval e muitos raios a qualquer hora no centro-sul e oeste do Estado, inclusive na capital Campo Grande, em Ponta Porã, na divisa do estado com o Paraná e toda a região do pantanal. Nestas áreas, o amanhecer será debaixo de muita chuva e rajadas de vento. Há possibilidade de queda de granizo.

Essas condições adversas são provocadas por um amplo cavado na média troposfera avança sobre a Argentina e combinado com a intensificação do jato de baixos níveis favorece a ocorrência de tempestades de forte intensidade entre o Paraguai, centro-sul de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e áreas do Paraná, aponta o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

atuação deste cavado vai favorecer forte declínio de temperatura já na quinta-feira (29), principalmente entre o norte da Argentina, Paraguai, oeste do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e extremo oeste de São Paulo. Entre quinta (29) e sexta-feira (30) a frente fria deverá se deslocar pelo Sudeste, Mato Grosso e atingir o sul da Região Amazônica, provocando declínio de temperatura.

O modelo de previsão numérica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica chuvas de moderada a forte intensidade (colorações em amarelo a roxo) nas próximas 48 horas, a contar das 00h de quinta-feira (29). Estima-se que o deslocamento do sistema atmosférico seja rápido e assim provocando picos de rajadas de vento.

Entre os cuidados que a população precisa ter com as chuvas e ventos fortes que podem ocorrer estão: não estacionar embaixo de árvores, placas de propaganda e torres de transmissão, pois há risco de queda; Não subir nos telhados após a chuva, não enfrentar pontos de alagamentos ou enxurradas, procurar rotas alternativas; se estiver no trânsito, buscar abrigo em local seguro para esperar a chuva passar, caso não seja possível dirija devagar, acenda o farol baixo e mantenha distância de veículos a sua frente; não ficar em pontos altos como morros ou topos de prédios e não se abrigar embaixo de estruturas metálicas.

O Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa MS (Concen) alerta que em caso de dúvidas sobre direitos, como proceder diante de equipamentos queimados ou até mesmo falta de energia elétrica, o consumidor pode buscar orientação por meio do site .