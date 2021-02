Suzano abre processo seletivo com sete vagas em Água Clara e Três Lagoas

A empresa Suzano está em processo seletivo para preencher sete vagas no setor florestal nos municípios de Água Clara e Três Lagoas - (Foto: Divulgação)

A empresa Suzano está em processo seletivo para preencher sete vagas no setor florestal nos municípios de Água Clara e Três Lagoas. As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas.

Para concorrer à uma das 2 vagas para Técnico(a) de Logística Florestal I, as pessoas interessadas devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter ensino técnico completo em logística ou superior desejável em áreas correlatas; possuir vivência na área de logística florestal e em carregamento e transporte de madeira; ter disponibilidade para trabalhar em Água Clara e região e possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B. As inscrições podem ser feitas neste link até o dia 15 de fevereiro.

Já para concorrer à vaga de Supervisor(a) de Logística Florestal I, em Água Clara, os pré-requisitos são: formação superior completa (ou cursando) em Logística, Administração de Empresas e Engenharias Florestal, Agronômica, Produção, Mecânica e áreas correlacionadas; Vivência consolidada na área florestal; CNH na categoria B, além de possuir conhecimento em Gestão de Pessoas e Sistemas (SAP), domínio do Pacote Office, boa comunicação e perfil de liderança. As inscrições podem ser feitas neste link até o dia 15 de fevereiro.

A empresa também está com duas vagas disponíveis para a função de Mecânico (a) I, em Água Clara. Para participar da seleção, são exigidos: Ensino Fundamental completo, vivência consolidada em manutenção de máquinas florestais (Harvester, Forwarder, Feller, entre outras); CNH na categoria C e disponibilidade para residir no município. Conhecimentos de mecânica, hidráulica e elétrica são considerados diferenciais para a vaga. As inscrições seguem até o dia 17 deste mês neste link.

Em Três Lagoas, foram abertas mais 2 vagas abertas no setor florestal para a função de Mecânico(a). Para participar do processo seletivo, as pessoas interessadas devem atender aos seguintes pré-requisitos: Ensino Fundamental completo; vivência consolidada em manutenção de máquinas florestais (Harvester, Forwarder, Feller, entre outras); CNH na categoria C e disponibilidade para residir em Três Lagoas. Conhecimentos de mecânica, hidráulica e elétrica são considerados diferenciais para a vaga. As inscrições estão abertas até o dia 19 deste mês, pelo link.

Nos endereços eletrônicos, candidatos e candidatas irão encontrar mais informações sobre a função e conhecer os benefícios oferecidos pela empresa. A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto.