Suspeita de Covid-19 interrompe atividades em agência do Detran de Nova Alvorada do Sul

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) suspendeu, a partir desta quarta-feira (25), as atividades na agência de Nova Alvorada do Sul. Isso porque uma das servidoras apresentou sintomas e aguarda resultado do teste de novo coronavírus (Covid-19).

A suspensão faz parte das medidas de biossegurança adotadas pelo órgão desde o início da pandemia e segue orientações da Organização Mundial de Saúde. O atendimento volta ao normal na segunda-feira (30).

Segundo o diretor-adjunto do órgão, Valter Bortoletto, vários serviços estão disponíveis em modo digital por meio do portal de serviços Meu Detran. Caso o cliente tenha a necessidade de atendimento presencial, deverá procurar uma das cidades vizinhas.

Vivianne Nunes, Detran-MS

Foto: Divulgação