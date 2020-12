Suprema Corte rejeita ação republicana para reverter resultado na Pensilvânia

A Suprema Corte americana, em Washington - (Foto: Mandel Ngan/AFP)

A Suprema Corte dos Estados Unidos infligiu um novo revés ao presidente Donald Trump nesta terça-feira, 8, ao rejeitar um recurso de seus aliados para bloquear a certificação dos resultados eleitorais na Pensilvânia, Estado-chave para a vitória do democrata Joe Biden. O Estado já oficializou os resultados.

O mais alto tribunal dos Estados Unidos, no qual três dos nove magistrados foram nomeados por Trump, não explicou os motivos de sua decisão, a primeira desde que o presidente republicano lançou uma batalha judicial para questionar a derrota nas eleições de 3 de novembro.

O tribunal, em uma sentença breve, rejeitou um pedido do congressista Mike Kelly, um aliado de Trump, e outros republicanos da Pensilvânia que entraram com uma ação argumentando que a expansão da votação por correspondência era ilegal sob a lei estadual.

Biden obteve 306 votos eleitorais - excedendo os 270 necessários - em comparação com 232 para Trump no colégio eleitoral que determina o resultado da eleição, enquanto também venceu o voto popular nacional por mais de 7 milhões de votos.

Trump tem afirmado falsamente que venceu a eleição, fazendo alegações infundadas sobre fraude eleitoral generalizada em Estados-chave, incluindo a Pensilvânia. Democratas e outros críticos acusaram Trump de tentar reduzir a confiança do público na integridade das eleições nos EUA e minar a democracia ao tentar subverter a vontade dos eleitores.

"Esta eleição acabou. Precisamos continuar a impedir esse circo de 'processos' e seguir em frente", escreveu no Twitter o procurador-geral da Pensilvânia, Josh Shapiro, um democrata.

Ao recusarem os argumentos dos republicanos, os nove juízes da Corte puseram fim a esse procedimento e dão a entender que não pretendem se envolver em disputas pós-eleitorais. Trump, no entanto, esperava que a mais alta Corte, que ele reorganizou profundamente durante sua administração, interviesse em seu nome. No dia seguinte às eleições, ele disse que levaria suas reivindicações ao tribunal.

Em 2000, a Suprema Corte interrompeu uma recontagem de votos na Flórida, onde George W. Bush obteve apenas 537 votos (em um universo de 6 milhões) a mais do que o democrata Al Gore, permitindo ao republicano vencer as eleições.

O Estado do Texas, governado por republicanos, entrou com outro recurso na terça-feira na mais alta corte do país para buscar a invalidação dos resultados eleitorais em quatro Estados-chave, mas de acordo com especialistas não tem chance de sucesso. /AFP e REUTERS