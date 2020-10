Supermercados abrirão as portas em Dia de Finados, diz AMAS após proibição da Fetracom em outubro

O funcionamento está condicionado a algumas regras - (Foto: Evelson de Freitas/Estadão)

A Associação Sul-mato-grossense de Supermercados (AMAS) divulgou nesta sexta-feira (30) o acordo realizado junto à Fetracom (Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul) sobre a abertura dos supermercados no MS no próximo feriado de Finados, dia 2 de novembro.

Em 9 de outubro, a entidade havia emitido nota repudiando a medida tomada pela Fetracom, que proibia o comércio no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Agora, a federação decidiu pelo funcionamento dos estabelecimentos, mas com restrições de horário.

Na Capital, os supermercados somente poderão abrir suas portas se concederem folga que compense o funcionário do dia trabalhado no feriado.

O comunicado pontua ainda que em 47 cidades do Estado as atividades supermercadistas estão permitidas desde que o horário de funcionamento seja das 8h às 14h, com concessão, ao colaborador, de folga compensatória em até 15 dias e pagamento de 100% do dia trabalhado. Caso esses municípios necessitem de horário estendido, será preciso solicitar o aval da Fetracom.

As cidades que devem atender a essas orientações são Água Clara, Alcinópolis, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Caracol, Cassilândia, Chapadão Do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Inocência, Itaporã, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Ladário, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora, Tacuru, Terenos e Vicentina.