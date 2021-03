Supermercado Comper sorteará 70 vales-compra de mil reais para clientes - (Foto: Divulgação)

Setenta clientes da rede de supermercados Comper poderão ganhar vales-compra de mil reais em créditos para fazer compras em qualquer uma das 11 lojas em Campo Grande. Pela promoção de páscoa ‘Compra Premiada Comper’, as compras devem ser realizadas das 8h desta quarta-feira (10) às 18h do dia 4 de abril.

A cada 80 reais em compras o cliente ganha um cupom para concorrer aos vales-compra de mil reais em créditos no cartão Vuon Card. Caso as compras sejam realizadas com ele, a chances triplicam, já que o cliente receberá três cupons para participar.

Não é necessário possuir o Vuon Card para participar. No entanto, uma vez que for contemplada, a pessoa receberá o cartão nominal com o crédito de R$ 1.000,00.

A promoção de páscoa ‘Compra Premiada Comper’ também será realizada nas lojas Comper de Mato Grosso (70 cupons), Distrito Federal (35) e Santa Catarina (5). Já 20 cupons serão sorteados entre os clientes de todas as praças que fizerem as compras por delivery. Ao todo, serão 200 vales-compra sorteados.

De acordo com Letícia Daltoé, coordenadora de marketing do Comper, “a promoção visa incentivar os clientes a obterem seus cartões Vuon Card e privilegiar aqueles que já têm. É uma forma de presentear nossos clientes que tanto contribuem para o sucesso da empresa”.

Os sorteios serão realizados no dia 17 de abril nas regionais da rede de supermercados. Em Campo Grande, além dos 70 vales-compra, também serão sorteados os 20 do sistema delivery, que valem para todas as praças.

Dúvidas podem ser esclarecidas no site www.comprapremiadacomper.com.br ou pelo número 0800-500-1004. O regulamento completo estará disponível no hotsite da campanha e nos SACs das lojas.