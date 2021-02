Subsecretaria da Juventude oferece cursos gratuitos em parceria com o Senac

Um termo de cooperação mútua assinado entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Juventude e o Senac-MS, permitirá a qualificação profissional de 200 jovens sul-mato-grossenses.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel, destaca a importância da parceria. “Sabemos que a educação é um dos principais meios para o desenvolvimento social e, considerando o cenário de pandemia, muitos jovens estão sem opção de trabalho. Com esta parceria nós poderemos qualificá-los para que tenham mais condições de acesso às vagas de emprego”.

Os cursos entram no cronograma de entregas do Programa “Capacita Juventude”, criado com o objetivo de realizar oficinas e cursos de capacitação para jovens visando a qualificação e a inserção no mercado de trabalho.

O subsecretário de Estado de Políticas Públicas para Juventude, Ian Leal, destaca a importância da parceria com o Senac-MS. “O programa Capacita Juventude tem contribuído desde seu lançamento, em 2019, com a entrada de jovens no mercado de trabalho, possibilitando perspectivas de cidadania e de crescimento profissional. Com a pandemia nos adequamos firmando uma parceria com a Escolagov para disponibilizar esses cursos em EAD, e assim criamos nossa plataforma. Agora, juntamente com o Senac, vamos ofertar mais aprendizado e oportunidades”, explica.

Apesar das aulas na modalidade à distância, o aluno deverá comparecer ao polo (escola) de sua cidade para acompanhar os conteúdos em tempo real. Uma vez que não poderá assistir às aulas fora do horário já pré-determinado. É de suma importância que cada aluno leve seu material, como fone de ouvido, caneta e caderno, para que assim as normas de biossegurança sejam cumpridas.

O diretor regional do Senac MS, Vitor Mello, explica que os cursos abordam temas atuais e com muitas possibilidades de atuação no mercado. “Nosso objetivo, dentro da missão do Senac que é educar para o trabalho, é oferecer a esses jovens a qualificação e oportunizar o acesso ao emprego, formando profissionais qualificados e, assim, contribuindo para o seu desenvolvimento profissional, que com certeza fará a diferença no seu futuro. São cursos totalmente gratuitos, acreditamos no poder da parceria e no poder da educação para criar oportunidades a essa parcela mais vulnerável da sociedade, especialmente nesse período de recessão econômica causado pela pandemia", afirma Vitor Mello.

Serão ofertados 5 cursos: marketing pessoal para vendedores – você é o seu melhor produto; a arte de se comunicar e vender mais; javascript – interatividade para web; HTML e CSS –criação de websites e desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma com xamarin forms. Ressaltando que cada curso tem quantidade de vagas limitas por municípios e pré-requisitos.

CURSO

O curso de Marketing Pessoal para Vendedores – você é o seu melhor produto está com inscrições abertas até o dia 18 de fevereiro. Para cursar, o aluno deve ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo.

Para inscrição acesse: http://www.cursos.ms.gov.br/Subjuv

Jaqueline Hahn Tente, Secretaria Especial de Cidadania (Secid)