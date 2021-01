Subjuv retorna com atendimentos a jovens que buscam o primeiro emprego

A Subsecretária de Políticas para Juventude (Subjuv) em parceria com a Fundação de Trabalho (Funsat), retorna na quarta-feira (20), os atendimentos a jovens que buscam o primeiro emprego. No ano passado, apesar da pandemia, a colaboração conseguiu colocar jovens que concluíram toda a etapa de cadastramento, durante os meses de agosto a dezembro, no mercado trabalho.

A parceria realizou 320 agendamentos, sendo que 175 compareceram à primeira entrevista e dos 115 encaminhados, 72 apareceram na entrevista de emprego.

Mariana Ribeiro, estudante de Arquitetura, foi uma das jovens que conseguiu emprego e se mostrou contente com o atendimento fornecido pela Subjuv. “As pessoas são muito atenciosas e muito educadas e estão sempre dispostas a ajudar. Fui muito bem tratada e no final, consegui o emprego. Foi muito importante para mim, pois já estava a 6 meses sem trabalhar”.

Este ano, os atendimentos ocorrerão todas as quarta-feiras, com agendamento prévio, na sede da Subjuv que fica na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro. Para mais informações ligue no telefone (67) 3314-3577.