SP registra 845 mil casos confirmados da covid-19 e 31.091 mortes pela doença

Estado registrou até o momento 845.016 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 31.091 mortes pela covid-19 - ( Foto: Agência Brasil)

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o Estado registrou até o momento 845.016 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 31.091 mortes pela covid-19. Entre ontem (3) e esta sexta-feira, dia 4, foram 7.038 novos casos, alta de 0,8% em 24 horas, e 186 novas mortes, aumento de 0,6%.

Segundo Gorinchteyn, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 54% no Estado e de 51% na região metropolitana da capital paulista.

Fases

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que cinco regiões do Estado progrediram no Plano São Paulo de quarentena heterogênea, da fase 4 laranja para a fase 3 amarela, menos restritiva. São elas Marília, Presidente Prudente, Registro, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto.

Nesta sexta-feira, o governo comunicou a 12ª atualização do Plano São Paulo. Segundo o governador, 95% da população do Estado estão na fase 3 amarela. As únicas regiões a se encontraram na fase 4 laranja são Ribeirão Preto e Franca. Não há nenhuma região na fase 5 vermelha, a mais restritiva, ou nas fases 2 verde ou 1 azul, as menos restritivas.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Regional, Patricia Ellen, caso a tendência de estabilização das internações nas regiões de Ribeirão Preto e Franca se confirmar e houver uma redução, há possibilidade de abertura para a fase amarela.