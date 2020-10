SP: máquina para capturar pernilongos está em testes no Rio Pinheiros

Máquina para capturar pernilongos está em testes no Rio Pinheiros - ( Foto: Agência Brasil/Rovena Rosa )

A Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE) começou, no início deste mês, os testes de um equipamento para captura de pernilongos no Rio Pinheiros, nas imediações da Usina São Paulo, antiga Usina de Traição. A máquina, desenvolvida nos Estados Unidos com apoio técnico da NASA, imita a temperatura corporal humana para atrair o mosquito e, em seguida, utiliza um ventilador de vácuo para forçá-los a entrar na unidade.

Segundo a EMAE, o equipamento promete dar mais eficiência às ações, alcançar locais onde os barcos não chegam e reduzir custos. Informações preliminares dão conta de que mais de 3 mil pernilongos por dia podem ser absorvidos. Os custos, a eficácia e precisão do sistema ainda estão sendo analisados. Se a avaliação for positiva, o sistema poderá ser adotado.

Desde 2019, início do Programa Novo Rio Pinheiros, a EMAE vem fazendo o desassoreamento, a remoção de resíduos sólidos e de vegetação aquática, bem como a roçagem e limpeza dos taludes. Segundo dados divulgados pela empresa, foram retirados 240.595 m³ de sedimentos, o equivalente a capacidade de mais de 15 mil caminhões basculantes. Sobre o lixo flutuante, foram removidos mais de 12 mil toneladas de resíduos.