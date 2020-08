SP inicia operação para abrigar população de rua

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), informou nesta sexta-feira que a capital iniciou a Operação Baixas Temperaturas para abrigar a população em situação de rua. Segundo o prefeito, equipes noturnas fazem o convite aos abrigos públicos quando as temperaturas caem abaixo dos 13º C. Há, porém, uma sobra de vagas: 10 mil pessoas já foram abrigadas desde maio em período noturno e 800 recusaram. Ao todo são mais de 24 mil vagas ofertadas pela capital paulista.

A capital de São Paulo, cidades do interior e outras regiões do País devem registrar o dia mais frio do ano nesta sexta-feira e é esperado que as temperaturas se mantenham baixas pelo fim de semana.

O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, José Medina, disse não ser possível saber se a incidência da covid-19 irá aumentar com o frio, à exemplo de outras doenças respiratórias infecciosas.

De acordo com Medina, se, por um lado, as pessoas saem menos de casa com o frio, por outro, as pessoas de uma mesma família passam mais tempo próximas. "Se tiver uma pessoa da família, que por alguma razão esteja contagiada, a chance de transmissão dentro de casa é maior", afirmou Medina, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.