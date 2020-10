Sonho se torna realidade e 100 famílias de Paranaíba recebem a chave da casa própria

As casas fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida, executado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) - ( Foto: Rosana Moura/Agehab)

“Há 35 anos atrás eu fiz minha inscrição e hoje estou recebendo a chave da minha casa própria, sou grato a Deus por esta conquista", disse emocionado o aposentado José Antônio da Silva, de 114 anos. Ele foi um dos beneficiários das 100 unidades habitacionais entregues nesta quinta-feira (01) no Residencial Ovídio, em Paranaíba.

Mãe de três filhos, a diarista de 26 anos, Daiane Melina, também foi selecionada e recebeu uma casa. Pagando R$ 300 reais de aluguel e cuidando das crianças, a jovem se sente aliviada. “Daqui pra frente é vida nova, vou poder dar uma vida melhor para meus filhos, investir na minha casa, deixá-la do meu jeito".

As casas fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida, executado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O valor total de investimento foi de R$ 7,5 milhões, sendo R$ 850 mil do Governo do Estado.

Para a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, as famílias terão um novo padrão de vida morando em casas de qualidade. “O residencial oferece toda a estrutura para as famílias, as casas são bem projetadas, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro arejado, as ruas são asfaltadas e o local oferece uma praça esportiva para a população. Agora cada família terá uma melhor qualidade de vida, podendo investir no que é seu".

Já o prefeito, Ronaldo Miziara citou a parceria com os governos federal e estadual na viabilização de habitações na cidade. “Hoje é um dia muito importante, tendo em vista que graças a parceria com o Governo Federal, especialmente o governo estadual, na pessoa do governador Reinaldo Azambuja, e o município, nós conseguimos após 12 anos entregar essas 100 casas”, disse o prefeito que ainda destacou a transparência na seleção das famílias. “Foi um processo transparente, sem nenhuma influência, mostrando a seriedade do trabalho da Agehab”, finalizou.

Além das casas entregues, 40 bases do Projeto Lote Urbanizado estão em execução no município. Após a conclusão, as famílias selecionadas darão início a construção da própria casa, seguindo as regras do projeto com acompanhamento técnico. A base é construída pelo Estado, enquanto o terreno é doado pela prefeitura. Já na área rural, 14 casas foram entregues pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Ao todo R$ 8,7 milhões foram investidos em habitação em Paranaíba.

Por causa da pandemia, a entrega foi com grupos agendados para receber as chaves e assinar os contratos junto a Caixa Econômica Federal, evitando aglomerações.