Sonho de esportistas, ginásio de Maracaju tem obra autorizada pelo governador Reinaldo Azambuja

Maquete mostra como ficará o novo complexo poliesportivo de Maracaju - (Fotos: Chico Ribeiro)

Terreno doado pela prefeitura para construção do ginásio

A comunidade esportiva de Maracaju está em festa. Nesta sexta-feira (19), o governador Reinaldo Azambuja autorizou o início da construção de um novo ginásio poliesportivo para a cidade com capacidade para duas mil pessoas. Segundo ele, o complexo que vai atender a demanda por jogos, shows e eventos materializa um sonho de mais de 20 anos.

“Fico muito feliz de termos esse momento. Sempre disse que o Louquinho (Ginásio de Esportes Nilton Lemes Marcondes construído na década de 1980) ficou pequeno para o tamanho de Maracaju. Hoje, assinamos a ordem de início da obra de um ginásio poliesportivo novo, com uma estrutura moderna para toda a cidade”, destacou o governador.

Com R$ 18,4 milhões, o complexo poliesportivo será construído em um terreno de 20 mil m² doado pela prefeitura. O ginásio contará com quadra poliesportiva e arquibancada. O espaço será utilizado para eventos culturais e contará com palco para shows e eventos. Visando o atendimento completo à comunidade, o complexo ainda terá uma sala de múltiplo uso, academia, alojamentos e camarotes.

Equipado com salas de imprensa, iluminação de alta performance e sistema de som, a estrutura será capaz de receber jogos oficiais e transmiti-los em canais de mídia em tempo real. Externamente, o Complexo vai apresentar uma esplanada para eventos, quadra de areia oficial, academia ao ar livre, pista de skate e playground.

A obra deve ser concluída no início do ano que vem.

Escola reformada

Também em Maracaju, o governador Reinaldo Azambuja autorizou a reforma geral da Escola Estadual Coronel Lima de Figueiredo - obra de mais de R$ 3,4 milhões. “O Estado tem hoje 356 escolas estaduais. Eu posso dizer que até o final de 2022 teremos todas elas estruturadas, reformadas, modernas e preparadas para nosso programa de escolas em tempo integral”, explicou o governador.

Segundo a secretária estadual de Educação, Maria Cecelia Amendola da Mota, esta será a quarta escola estadual de Maracaju que passará por uma remodelação estrutural. “Só neste ano serão 96 obras em escolas por todo o Mato Grosso do Sul. Estamos fazendo um governo humano, já que essas são ações que nós educadores acreditamos”, pontuou.

Para o secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), os novos investimentos autorizados em Maracaju, que somam 21,9 milhões, confirmam que Mato Grosso do Sul é o estado com maior investimento per capita do Brasil. “Aqui estamos estruturando áreas que são estratégicas para o desenvolvimento de uma sociedade: uma arena multiuso e uma escola nova, que transforma a educação”, afirmou.

As obras na Escola Estadual Coronel Lima de Figueiredo beneficiarão 800 alunos e toda a comunidade escolar. Com 92 anos de história e há 43 anos funcionando no prédio atual, a estrutura passará por reforma total da cobertura e da rede elétrica, execução de rede de ar condicionado, execução de muros novos, reforma de pisos, esquadrias, rede hidráulica, execução de projeto de incêndio e acessibilidade.

O prédio também receberá uma instalação de gerador fotovoltaico. O projeto prevê a adequação das instalações físicas da unidade escolar às normas vigentes de acessibilidade, segurança contra incêndio e pânico e normas sanitárias, proporcionando um espaço totalmente remodelado e em consonância com as exigências atuais.