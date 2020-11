Sol predomina em todas as áreas de Mato Grosso do Sul

As temperaturas devem se manter amenas neste dia podendo variar entre 14°C a 34°C. - ( Foto: Saul Schramm)

O primeiro dia útil de novembro terá predomínio de sol em Mato Grosso do Sul.

As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para esta terça-feira (3) são de céu claro a parcialmente nublado e sem expectativa de chuva.

Os índices de umidade do ar podem variar entre 70% a 35% ao longo do dia, e são esperados ventos de intensidade fraca podendo passar a moderada.

As temperaturas devem se manter amenas neste dia podendo variar entre 14°C a 34°C. Para a Capital a mínima esperada é de 17°C e a máxima de 29°C.

Chuva para os próximos dias

No período de 30 de outubro a 7 de novembro as chuvas dão uma trégua, e conforme o Cemtec, o período será de tempo firme em grande parte do Estado, umidade do ar na casa dos 35% e gradativa elevação de temperatura podendo chegar aos 36°C. As chances de chuva são baixas, mas pancadas podem ocorrer nas áreas norte e bolsão com acumulados de 10 milímetros.

As chuvas devem retornar a MS a partir do dia 8 e permanecem ao menos até o dia 15 de novembro. Os acumulados para o período estão estimados em 40 milímetros.