Sol aparece entre nuvens e temperaturas não passam de 32°C neste domingo

Temperaturas não passam de 32°C - (Foto: Saul Schramm)

A meteorologia já havia adiantado que o fim de semana seria de tempo firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.

Para este domingo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) estima céu claro a parcialmente nublado com baixa expectativa de chuva.

A variação da umidade relativa do ar está entre 85% a 45% ao longo do dia. O vento neste dia pode variar de fraco a moderado em todas as regiões.

As temperaturas seguem amenas neste domingo, com variação estimada de 14°C a 32°C. Na capital a mínima será de 16°C e a máxima de 29°C.