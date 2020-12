Socorro do FCO ao Pantanal traz alento para importante região do turismo de MS, afirma Fecomércio

No MS, alguns dos municípios que serão beneficiados são Aquidauana, Bodoquena e Corumbá - (Foto: Silvio Andrade/Governo de MS)

A Fecomércio MS participou nesta semana da 14ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste – Condel/Sudeco, que teve como um dos destaques uma linha especial de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste para os municípios da região do Pantanal, em 2021. Para o presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo, os recursos trazem um alento para a região, que sofreu muitas perdas em razão das queimadas dos últimos meses.

“Além da tragédia ambiental, o comércio e o turismo também foram afetados. Esse crédito especial vem auxiliar os empresários e produtores rurais na recomposição de suas atividades, dando um fôlego para um recomeço. Por isso, é muito importante a atuação do Estado nesse processo de recuperação, pois o segmento do comércio de bens, serviços e turismo foi muito impactado pela pandemia e essa região sofreu ainda mais com as perdas dessa tragédia ambiental”, explica Edison Araújo.

Ao todo, foram destinados para o Pantanal R$180 milhões dos recursos previstos para 2021. Em MS, serão beneficiados os municípios de Aquidauana, Bodoquena, Corumbá, Coxim, Miranda, Sonora, Porto Murtinho, Ladário e Rio Verde de Mato Grosso.

Para o ano 2021, a Sudeco anunciou uma disponibilidade de aplicação de R$ 6 bilhões na distribuição do FCO entre os estados do Centro-Oeste. O montante total dos recursos para Mato Grosso do Sul no próximo ano será de R$ 1.698.371.829,00, sendo R$ 1,4 bi operados pelo Banco do Brasil; R$ 169 mil operados pelas cooperativas de crédito e R$ 84 mil a serem operados pelo BRDE.

A Fecomércio MS é a única Federação que está participando do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste – Condel/Sudeco, sendo representada pelo presidente do Sindicato da Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Mato Grosso do Sul (SEAC), Daniel Felício, e pela economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF/MS), Daniela Dias.

O Condel/Sudeco foi criado pela Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009, órgão de administração colegiada e de natureza permanente, instituído como instância de deliberação superior da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, e possui, como uma de suas principais competências, aprovar planos, diretrizes de ação e propostas de políticas públicas que priorizem as iniciativas voltadas para a promoção dos setores relevantes da economia regional, considerando informações do governo do Estado.