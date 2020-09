Sistema de esgotamento de Três Lagoas possui maior ETE da Sanesul

Atualmente, a Estação de Tratamento de Esgoto Planalto, localizada no bairro Planalto em Três Lagoas, é a unidade com maior capacidade de tratamento em operação pela Sanesul - (Foto: ACOM/SANESUL)

Atualmente, a Estação de Tratamento de Esgoto Planalto, localizada no bairro Planalto em Três Lagoas, é a unidade com maior capacidade de tratamento em operação pela Sanesul.

Inicialmente projetada para tratar uma vazão de 100 litros de esgoto bruto por segundo, recentemente passou por uma ampliação para operar o dobro, ou seja, uma vazão de 200 l/s.

A ETE Planalto entrou em operação no ano de 1997 e é responsável pelo tratamento da maior parte do esgoto doméstico coletado na cidade de Três Lagoas, que também conta com a ETE JUPIÁ (com capacidade de 80 l/s) em funcionamento e, em breve, também terá o apoio da ETE Souza Dias (com capacidade de 100 l/s).

Ela possui tratamento preliminar, composto por gradeamento e desarenador, seguido por dois módulos de reator anaeróbio do tipo UASB e leitos de secagem para a desidratação do lodo. Cada reator tratada metade da capacidade, 100 litros/s, do esgoto bruto coletado.

Do ponto de vista operacional, a Planalto possui um sistema de planilha de controle eletrônica, na qual as informações (dos parâmetros, pH, sólidos sedimentáveis, temperatura e vazão) são coletadas 24 horas por dia, em vários pontos dentro da ETE, e são inseridas pelos operadores, através de tablets, e transmitidas via internet em tempo real.

Como o uso da tecnologia, cada vez mais presente do setor de saneamento, é possível monitorar, perceber e corrigir as falhas nos processos tão logo que elas ocorram, permitindo antecipar problemas e minimizar impactos negativos causados pelas mesmas.

Investimentos em Três Lagoas

Três Lagoas é um dos municípios que mais cresce no Estado, por isso a Sanesul mantém um plano de investimento atualizado que acompanha o desenvolvimento da cidade a fim de atender todas as demandas que surgem, seja no fornecimento de água tratada ou na coleta e tratamento do esgoto. O objetivo é manter a universalização do abastecimento de água e ampliar cada vez mais a cobertura do esgotamento sanitário para universalizar.

LEIA SOBRE OS INVESTIMENTOS AQUI: http://www.sanesul.ms.gov.br/noticias/sanesul-reforca-compromisso-com-servicos-essenciais-em-tres-lagoas

Na gestão atual, R$ 152,7 milhões vêm sendo investidos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Três Lagoas, fazendo do município um grande canteiro de obras do saneamento.

OBRAS EM EXECUÇÃO - Neste momento, há R$ 72,1 milhões em obras sendo executadas no município.

Vídeo da construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto Souza Dias, com capacidade de tratar 100 litros por segundo. Com esta ETE, o município terá três estações de tratamento em pleno funcionamento, junto com a Jupiá e a Planalto.