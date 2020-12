Sistema Anchieta-Imigrantes tem fluxo normal de veículos esta manhã

Fluxo normal de veículos - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Motoristas que transitam pelas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes encontram fluxo normal de veículos no início da manhã de hoje (31). De acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelo complexo viário, as pistas em todos os sentidos estão desimpedidas. As condições meteorológicas e de visibilidade são avaliadas como boas.

Com cerca de 56 quilômetros de extensão, a Rodovia Anchieta liga a capital paulista à Baixada Santista conta, portanto, com boas condições de tráfego. Quem utiliza a Rodovia Imigrantes, fazendo o trajeto de São Paulo a Praia Grande, no litoral sul, também transita sem problemas.

De acordo com a Socicam, empresa responsável pelos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara, a estimativa é de que embarques e desembarques dos três locais abranjam mais de 505 mil pessoas, entre os dias 28 de dezembro e 4 de janeiro. Os principais destinos devem ser as cidades do litoral e interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte.

Medidas sanitárias no litoral

Prefeituras do litoral paulista decidiram tomar providências para evitar aglomeração nas praias, durante a virada do ano. O município de Praia Grande suspendeu a queima de fogos no réveillon, proibindo também que qualquer pessoa solte fogos de artifício em locais públicos, como calçadão e orla. Além disso, irá reforçar a fiscalização e estruturou barreiras sanitárias nas duas entradas da cidade, na Avenida Ayrton Senna e na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.

A prefeitura de Santos também adotou uma série de restrições, que entraram em vigor a partir da meia-noite de hoje e que valem até a meia-noite do próximo sábado (2). As medidas tomadas incluem o total fechamento da praia e a proibição do funcionamento de barracas, quiosques e ambulantes na região da orla.

No município de Guarujá, que costuma receber mais de 1 milhão de turistas nesse período do ano, a prefeitura montou uma força-tarefa para limitar o acesso às praias, entre hoje e amanhã. A partir da meia-noite de hoje, o acesso à faixa de areia e ao calçadão serão proibidos. Na noite desta quarta-feira, a gestão local começou a instalar cerca de 4,1 mil gradis para restringir o acesso dos pedestres. Além disso, serão utilizadas barreiras do tipo New Jersey (contenção de concreto) e cavaletes. Os bloqueios serão retirados somente na manhã do próximo sábado.

Em Mongaguá, foram adotadas providências semelhantes, com vigência entre 18h de hoje e 10h desta sexta-feira. Nesse intervalo, a tradicional queima de fogos de artifício também fica suspensa e pontos turísticos funcionarão com capacidade máxima de 40%.

Segundo informou a prefeitura do Guarujá, as medidas implementadas para contenção do novo coronavírus foram definidas pelos prefeitos da Baixada Santista, em reunião do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista (Condesb), realizada na última semana.

O estado de São Paulo é o primeiro da lista em casos confirmados de covid-19 (1.452.078) , registrando 46.477 óbitos decorrentes da doença até esta quarta-feira. Balanço do governo estadual indicou um aumento de 68% em casos e 57% em óbitos, na comparação com o mês de novembro.

O Brasil, por sua vez, é o terceiro país com o maior número de infecções (7.619.200), somando, ainda 193.875 mortes e 6.707.781 de doentes recuperados. Em primeiro lugar, está o Estados Unidos e, em segundo, a Índia.