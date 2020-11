Sírio-Libanês e HCor registram aumento de internações por covid-19 em novembro

( Foto: Estadão )

O Hospital Sírio-Libanês e o Hospital do Coração (HCor) registraram aumento no número de internações por covid-19 no mês de novembro. No primeiro caso, a instituição já registrou 120 internações no mês, patamar que não era registrado desde abril deste ano. Dessas, 30% são de leitos em UTI.

De acordo com a assessoria do hospital, entre setembro e outubro, ocorreram entre 80 e 110 internações.

Já o HCor aponta que já registrou 36 internações até esta terça-feira e que, caso se mantenha esse ritmo, o total para o mês vai ultrapassar os casos de outubro (67) e os de setembro (82).

A unidade já registrou sete internações em UTI, sendo que em todo o mês passado foram cinco.

Por outro lado, o Hospital Israelita Albert Einstein afirma que não é possível afirmar se houve aumento no número de internações pelo novo coronavírus: até agora, o hospital tem 55 internações durante novembro, ante 54 em outubro.