Sindicato aciona MPT por conta de "greve ilegal" dos trabalhadores de transporte coletivo em Campo Grande

Após a paralisação do transporte coletivo na manhã de ontem (20) em Campo Grande, o Consórcio Guaicurus, por meio do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Estado de Mato Grosso do Sul (Setur), encaminhou ao Ministério Público do Trabalho representação cobrando a tomada de providências sobre o caso.

O sindicato ressalta a ilegalidade do movimento realizado que causou transtornos causados às empresas do setor e a população, já que muitos foram pegos de surpresa com a falta de ônibus na Capital.

O portal A Crítica noticiou ontem, que os motoristas de ônibus de Campo Grande suspenderam a circulação do transporte até ás 7h para discutirem a lei municipal, em assembleia, que altera punições administrativas aos trabalhadores e as trata como multa.

No documento, a Setur alega que a categoria deve comunicar, sobre a paralisação com antecedência mínima de 72h, por se tratar de serviço essencial. Em casos de greves o sindicato da categoria deve garantir o atendimento mínimo do transporte. O documento ainda ressalta que os trabalhadores da área da saúde que utilizam do transporte coletivo foram os mais prejudicados, classificando a paralisação como “greve ilegal”.