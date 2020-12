Simulação de abandono será realizada no Shopping Campo Grande

Simulação do ano passado - (Foto: Divulgação)

O Shopping Campo Grande realiza nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro, a partir das 7h30 da manhã, um simulado de vazamento de gás e explosão na Praça de Alimentação. O treinamento não contará com a presença de atores, em função das recomendações de prevenção quanto ao Covid-19.



Os locais para realização da ação serão interditados, bem como parte dos corredores. Além disso, essas atividades acontecerão antes do horário de funcionamento do Shopping, para não envolver clientes reais.



O simulado terá a colaboração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.