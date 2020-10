Sidrolândia recebe obras de saneamento, infraestrutura e investimentos privados

Somente em saneamento, desde 2015 foram mais de R$ 43,3 milhões investidos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

No município de Sidrolândia, a 72 quilômetros de Campo Grande, a população será beneficiada pela pavimentação dos 27,81 quilômetros da rodovia MS-258, entre a MS-060 e o distrito Capão Seco, que está em fase de conclusão. Com um investimento superior a R$ 25 milhões, a obra é uma das várias do Governo de Mato Grosso do Sul no município.

Somente em saneamento, desde 2015 foram mais de R$ 43,3 milhões investidos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, entre obras concluídas, em execução e a executar.

Na área de infraestrutura são 16 obras, muitas delas concluídas, como a pavimentação e drenagem no bairro Morada da Serra e no Jardim Pindorama; o controle de erosão no acesso ao distrito Quebra Coco; o recapeamento de diversas ruas como Pernambuco, Rua da Aviação, Targino de Souza Barboza, Sergipe, Romano Rossato, Rio Grande do Norte/Bandeirantes, Espírito do Santo Diogo F. Estefanelo; e a implantação e pavimentação do acesso ao núcleo industrial na rodovia MS-162.

Concluído em abril de 2019, o acesso ao núcleo vai ao encontra da política de incentivos fiscais visando a geração de empregos e renda. No dia 16 de setembro, a Cooperalfa confirmou a instalação de uma unidade produtora de leitões em Sidrolândia, com geração de 100 empregos diretos e investimento direto da cooperativa de R$ 100 milhões, além de R$ 160 milhões de futuros parceiros produtores. Referência nacional na fabricação de equipamentos agrícolas como tratores, plantadeiras e máquinas de colheita, a Fendt também está se instalando no município. A unidade deve entrar em operação até o fim do ano.

Outro destaque em Sidrolândia é o investimento público em moradias, sendo que 227 já foram entregues, incluindo as 51 do programa Lote Urbanizado, e 38 casas estão em construção no Assentamento Nazareth e devem ser entregues em março de 2021.

Na Educação, mais de R$ 1,2 milhão foi aplicado em reformas e melhorias das estruturas das escolas em Sidrolândia, sem contar a entrega de kits de material escolar e uniformes. E na área da segurança pública foram investidos mais de R$ 3,617 milhões, com a compra e entrega de 11 viaturas, munição, materiais e equipamentos, além da construção da sede do Corpo de Bombeiros.