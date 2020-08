Sexta de tempo instável no sul e bastante calor nas outras regiões do Estado

Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado. - (Foto: Chico Ribeiro)

A sexta-feira (14) em Mato Grosso do Sul terá aumento das áreas de instabilidades. A meteorologia estima céu parcialmente nublado a nublado em todas as regiões com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas nos setores sudoeste e sul.

A umidade relativa do ar por enquanto se mantém com valores bastante baixos especialmente no período da tarde, com valores podendo variar entre 90% a 20%. O tempo seco afetará principalmente as regiões norte e bolsão conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado. As temperaturas poderão variar entre de 18°C a 40°C e na capital variação está estimada em 21°C a 35°C.