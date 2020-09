Setembro é mês de licenciar veículos com placa final 9

Mais de 160 mil proprietários de veículos, com placas final 9, têm até o dia 30 de setembro para realizar o pagamento do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) sem multa.

Os contribuintes que estão com os seus endereços atualizados recebem as guias de pagamento em casa e ao pagarem, automaticamente, recebem o documento no mesmo local.

Porém, também é possível emitir a guia pelo site do Detran, pagá-la por meio de aplicativo bancário e imprimir o documento pelo Portal de Serviços- Meu Detran ou optar também por receber em seu endereço.

O documento também pode ser obtido através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilha-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização.

Além do licenciamento, por meio do Novo Portal de Serviços – Meu Detran, é possível realizar a comunicação de venda de veículos, renovação de habilitação, entre outros serviços. Acesse www.meudetran.ms.gov.br.

Atualmente, o Estado possui mais de 1,6 milhão de veículos registrados.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação