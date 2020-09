Sesi promove dia 29 "aulão online" preparatório para o Enem totalmente gratuito

Aulão preparatório - (Foto: Agência Brasil)

Critério de desempate no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e outros vestibulares das grandes universidades públicas brasileiras, a Redação será o tema do primeiro “Aulão Online” preparatório que o Sesi de Mato Grosso do Sul vai promover gratuitamente e aberto para estudantes de todo o Brasil. A transmissão será na próxima terça-feira (29/09), às 9 horas, no canal do Sesi MS no Youtube.

Não é necessário fazer inscrição prévia, basta acessar o canal por meio do link https://youtu.be/FJY6aoGVbBA e acompanhar a transmissão, que terá duração de 2 horas. Além da Redação, o aulão vai abordar as disciplinas relacionadas às linguagens: Literatura, Gramática e Inglês.

O time de professores das escolas do Sesi no Estado também vai resolver questões que já caíram em provas de vestibulares tradicionais do País e, em tempo real, os estudantes poderão enviar dúvidas e interagir com os docentes, por meio do chat do YouTube, sendo que no fim será realizado sorteio de brindes aos participantes.

Participam os professores Nágila Sana (Gramática), Juliane Gamboa (Redação), Ana Carolina (Literatura) e Max Jhonatan (Inglês). A apresentação da live fica por conta do professor Marlus Gomes, da Escola do Sesi de Naviraí, enquanto a professora Helena Guimarães, da Escola do Sesi de Aparecida do Taboado, fará a mediação.

“A Rede Sesi de Educação vem desenvolvendo uma série de ações para manter, e até mesmo elevar, a qualidade do ensino e preparação dos nossos alunos para os grandes desafios de sua formação, como o vestibular”, afirmou o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, destacando a criação de um Comitê do Ensino Médio, que se reúne periodicamente para discutir formatos e diretrizes pedagógicas das sete escolas que compõem a rede no Estado.

O Sesi ainda fará outros três aulões preparatórios para o Enem, sempre com um formato 100% online e sem qualquer custo para os estudantes. A próxima transmissão está prevista para outubro, com abordagem dos conteúdos da área de Exatas, enquanto os outros dois serão no mês de novembro.

Para acompanhar as datas, basta acompanhar os canais do Sesi MS nas redes sociais. Neste ano, em meio à pandemia do novo coronavírus, as escolas do Sesi no Estado promoveram diversos “aulões” virtuais preparatórios para o Enem, além de uma ação mais ampla, em julho, que envolveu alunos da 3ª série do Ensino Médio de todas as unidades.

Na ocasião, a educadora Paula Giampietri Franco, da Geekie – plataforma de educação online utilizada pelas escolas do Sesi para auxiliar os alunos a estudar para vestibulares –, apresentou de dicas de como manter a rotina de estudos com as aulas online em casa.