Sesc MS abre seleção em Campo Grande com salários de até R$ 4,8 mil

Sesc MS abre seleção para contratação de profissionais em Campo Grande - (Foto: Reprodução/Sesc MS)

O Sesc MS abriu seleção nesta sexta-feira (18) para contratação de profissionais de diversas áreas de conhecimento, em Campo Grande, com salário de até R$ 4,8 mil. Há vagas para analista contábil, professor de português e matemática.

Para analista contábil, a carga horária é de 40 horas de dedicação semanal e sal´raio de R$ 4.825,00. Ainda há benefícios como plano de saúde, vale alimentação, seguro de vida em grupo (conforme prazos e condições estabelecidas), refeição subsidiada (conforme condições estabelecidas) descontos nos serviços do Sesc MS e subsídio em cursos de Pós-graduação e Aperfeiçoamento. As inscrições para esta vaga vão até 27 de dezembro.

Já até o dia 22 de dezembro é possível se inscrever nas vagas de professor de português e matemática. Para o docente de matemática, a dedicação exigida é de 25 horas semanais com vencimento de R$ 3.016,00 mais benefícios. Para professor de português, são 40 horas de dedicação semanal e salário de R$ 4.825,00 mais os benefícios. As especificações das vagas podem ser consultadas nos editais na aba Trabalhe no Sesc.