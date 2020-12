Sesc MS abre processo seletivo para contratação de Cozinheiro

Sesc MS - (Foto: Sesc MS)

O Sesc MS está com Processo Seletivo para contratação para cargo de nível Médio em Campo Grande. O cargo ofertado é para AUXILIAR OPERACIONAL II - COZINHEIRO e tem como remuneração inicial o valor de R$ 2.395,00, acrescida de benefícios funcionais.

O candidato deve ter Ensino Médio Incompleto com curso específico de cozinheiro; experiência de no mínimo seis meses nos últimos 03 anos como cozinheiro; Experiência em Restaurantes de grande porte; Experiência em liderança de equipe; Vivência na execução da produção de refeições, porções e lanches conforme ficha técnica; Vivência em atendimento ao cliente; Domínio no controle de produção e sobra, com aferições de pesagem e temperatura; Domínio dos procedimentos de Boas Práticas de Higiene e Manipulação de Alimentos; Disponibilidade de horários, trabalhos diurno e noturno, trabalhos em turnos e aos finais de semana.

Em relação a jornada de trabalho, se selecionado, o candidato deve exercer suas funções por 42 horas semanais. Além da remuneração também são oferecidos os benefícios de plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, complementação do auxílio-doença, seguro de vida em grupo (conforme prazos e condições estabelecidas), assistência odontológica do Sesc/MS, descontos nos serviços do Sesc/MS; e Programa de Educação Corporativa.

Para se inscrever é fácil, basta efetuar um cadastro no site do Sesc até o dia 08 de dezembro de 2020. Acompanhe o descritivo de vaga completo por aqui.