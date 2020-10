Sesc Camillo Boni oferece treinos em academia, aulas de judô e Pilates

Treino em academia, aulas de judô e Pilates estão sendo oferecidos pelo Sesc - (Foto: Reprodução/Sesc MS)

Estão abertas as matrículas para treinos, aulas de judô e Pilates, nas modalidades solo e aparelho, no Sesc Camillo Boni. Para participar, é necessário agendar os procedimentos pelo aplicativo do Sesc. O ambiente está dotado de protocolos de biossegurança, com distanciamento social, espaços amplos e higienização constante.

O assessor técnico de Lazer do Sesc MS, José Carlos Rigo, explica a importância dos exercícios físicos. “Montamos uma estratégia integrada para garantir a segurança dos alunos, sabendo que, com a chegada da primavera, muitos já estão focados no projeto verão. A prática de exercícios é essencial para se manter saudável e com sistema imunológico combativo”, avalia Rigo.

Nos espaços há a presença de álcool e ventilação para evitar o contágio pelo vírus. Crianças a partir de 6 anos de idade já podem realizar as aulas de judô. A prática será feita com um boneco, portanto, não haverá contato físico com os demais integrantes da modalidade. Para Pilates, o requisito mínimo é que o indivíduo tenha idade acima de 13 anos.

Para mais informações a respeito dessa iniciativa do Sesc, entre em contato pelo telefone 3311-4300. A unidade do Sesc Camillo Boni em Campo Grande fica na Avenida Afonso Pena, 3469.