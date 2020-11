SES realiza webinário Sul-Mato-Grossense para enfrentamento à Covid-19

Com o propósito central de debater soluções de problemas regionais em saúde pública, relacionados à pandemia do coronavírus, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza entre os dias 11 a 14 de novembro, por meio da plataforma digital do Telessaúde, o 1º Webnário Sul-Mato-Grossense de Covid-19. Interessados em participar do webnário podem fazer a inscrição até o dia 11 de novembro, clicando aqui ; certificado será emitido aos participantes.

O evento deve reunir pesquisadores renomados, docentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), além de gestores municipais e estaduais de Saúde. Os temas debatidos serão assuntos voltados para a gestão, vigilância em saúde, e os resultados de projetos de bancada relacionados à biologia molecular, testes sorológicos e diagnósticos direcionados ao SARS-CoV-2.

Esse evento conta com as parcerias de três pós-graduações (PPGDIP- FAMED, PPG-Saúde da Família e PPG-Enfermagem-INISA) e de dois cursos de graduação (Medicina e Biologia). Estão envolvidos também gestores da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS), e diferentes expertises nas áreas de pesquisa.

Espera-se que o webnário Sul-mato-grossense de Covid-19 reúna a sociedade civil, a imprensa, os estudantes, os profissionais de saúde e o cidadão comum tenham a oportunidade de acompanhar a discussão de temas imprescindíveis para o enfrentamento da atual crise sanitária.

Palestrantes

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, fará a abertura do evento. Já a secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, abordará o tem ‘Vacinas: perspectivas e desafios’, sendo acompanhada por Ricardo Palacios Gomez, do Instituto Butantan-SP.

Entre os palestrantes estará o pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, que falará sobre ‘E a segunda onda’? Já a Diretora-presidente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Rosana Leite, tratará do tema “Lições aprendidas e desafios renovados: experiência do Hospital referência em Mato Grosso do Sul (HRMS)”, junto com a pesquisadora Ana Lúcia Lyrio Tognini (UFMS).

O evento ainda conta com a participação de Carolina Rosadas de Oliveira, que atualmente trabalha em uma das mais conceituadas instituições internacionais, a Imperial College London. Na oportunidade, discorrerá sobre os “Avanços no diagnóstico laboratorial da Covid-19”.

Outros palestrantes deverão abordar temas diferentes e de suma importância ligado a assuntos que envolvem o panorama da pandemia do coronavírus.

Rodson Lima, SES