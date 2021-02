Senai de Sidrolândia está com matrículas abertas para 6 cursos técnicos

Alunos no cusro técnico do Senai - (Foto: Divulgação)

Ainda dá tempo de se organizar e aproveitar para começar o ano turbinando o currículo se o objetivo é conseguir uma recolocação no mercado de trabalho ou aquela tão sonhada promoção. O Senai de Sidrolândia está com matrículas abertas para seis cursos técnicos de nível médio nas modalidades presencial e EaD (Educação a Distância), todas voltadas para atender as demandas da indústria local.

Na modalidade presencial, são disponibilizados os cursos de técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrotécnica, técnico em edificações, técnico em administração, técnico em vestuário e técnico em logística. Já na modalidade EAD, os cursos ofertados são de técnico em vestuário, técnico em administração, técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrotécnica e técnico em logística.

Segundo o gerente do Senai de Sidrolândia, Roger Benites, os cursos são uma oportunidade para aqueles que buscam se preparar para as exigências do mercado de trabalho. “Esperamos que em 2021 tenhamos a retomada da economia e um aumento da produção industrial. Para isso, será fundamental trabalhadores cada vez mais qualificados e o Senai está aqui para apoiar o desenvolvimento do setor industrial”, afirmou.

Matrículas

A educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino, e as matrículas podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro de 2021 no site www.meufuturoagora.com.br ou na secretaria da unidade, localizada na Rua Paraná, Bairro Pé de Cedro.

As aulas dos cursos presenciais terão início em 22 de fevereiro de 2021 e dos cursos EAD em 27 de fevereiro de 2021. Os documentos necessários na hora da matrícula são: foto 3x4 recente, carteira de identidade ou CNH (original e cópia), CPF ou declaração da Receita Federal (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio ou documento comprovando que o interessado está cursando a etapa de ensino tida como requisito (original e cópia) e comprovante de residência atualizado.

Somente terá a matrícula confirmada o candidato que tiver concluído ou comprovar estar regularmente matriculado no Ensino Médio e realizar o pagamento da primeira parcela do curso no período de três dias úteis posterior a data de matrícula. O pagamento da mensalidade poderá ser efetuado no setor financeiro das unidades operacionais do Senai por meio de cartão de crédito ou débito ou em instituição bancária por meio de boleto bancário.

Serviço Mais informações pelo telefone 0800 7070 745