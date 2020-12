Senado confirma Christopher Waller para mandato de 10 anos como diretor do Fed

O Senado dos Estados Unidos confirmou a nomeação de Christopher Waller para um mandato de 10 anos como diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Ex-diretor de pesquisa da distrital de St. Louis do Fed, Waller foi indicado pelo presidente americano, Donald Trump.

O governo Trump teve dificuldade para garantir apoio para cinco indicações anteriores, três das quais foram formalmente apresentadas para confirmação do Senado, para preencher duas vagas. A nomeação de Judy Shelton, uma comentarista econômica que atuou anteriormente como enviada dos EUA ao Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, não avançou durante uma votação de procedimento há duas semanas.

Trump anunciou sua intenção de nomear Waller e Shelton em julho de 2019, um período em que ele demonstrava insatisfações porque o Fed não estava agindo mais rápido para cortar as taxas de juros. A Casa Branca havia discutido uma possível nomeação com o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, que em junho de 2019 discordou da decisão do Fed de manter as taxas estáveis, preferindo um corte. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)