Senad e Sejusp realizam leilão para vender bens apreendidos com o tráfico

A Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas (Senad), com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, realizam até o próximo dia 26 de fevereiro, leilão de veículos e barcos apreendidos em ações de repressão ao tráfico de drogas.

O remate é virtual e acontece no endereço eletrônico www.cidafixerleiloes.com.br e no site leiloesjudiciais.com.br. Ao todo estão sendo ofertados oito lotes, sendo quatro deles de barcos, com lances a partir de R$ 100. Também estão à venda uma Captiva ano 2011 e motocicletas.

Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas ou seus procuradores, desde que munidos de procuração que delegue poderes especificamente para o certame. Antes de dar lances os interessados devem entrar no site do leilão, realizar o cadastro e enviar cópias de documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e foto.

Maiores informações do leilão e do cadastro no sistema podem ser obtidas no endereço eletrônico www.cidafixerleiloes.com.br, onde está disponibilizado o edital com todas as regras do certame.

Recorde de apreensões

Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro que mais apreende drogas. Ao longo de 2020 foram tiradas de circulação pelas polícias estaduais quase 750 toneladas de drogas, que eram transportadas em carros, caminhões, motocicletas, barcos e até bicicletas. Após a Justiça decretar o perdimento, os bens apreendidos com o tráfico são leiloados.

Joelma Belchior, Sejusp