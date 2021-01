Semed abre processos seletivos para contratação temporária de professores

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abriu dois processos seletivos simplificados, para quadro de reserva de professores de educação física, artes visuais, audiovisual, circo, dança, música e teatro - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abriu dois processos seletivos simplificados, para quadro de reserva de professores de educação física, artes visuais, audiovisual, circo, dança, música e teatro. Os profissionais vão desempenhar as funções nos Projetos Esporte Escolar e Arte e Cultura da Rede Municipal de Ensino (Reme) Campo Grande.

Os editais foram publicados no Diogrande desta segunda-feira, dia 25 de janeiro. As inscrições, em ambos os casos, serão somente on-line, por meio do site campogrande.ms.gov.br/semed, no período de 9 a 11 de fevereiro para os interessados nas vagas da área de arte e cultura (artes visuais, audiovisual, circo, dança, música e teatro), e de 17 a 19 de fevereiro para os professores de educação física.

O processo seletivo terá validade de 12 meses, contados da data de publicação da classificação do resultado final, e poderá ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Municipal. Ao final do primeiro semestre letivo, o professor que estiver convocado poderá ser reconvocado, na mesma unidade escolar ou em outra, para o semestre letivo seguinte.

O processo seletivo será realizado por etapa única, a qual consistirá da prova de títulos, de caráter classificatório, com base nos documentos apresentados pelos candidatos, conforme publicado no Diogrande.