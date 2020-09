Detran-MS faz live sobre segurança de motocicleta

Durante quase uma hora de live a conversa seguiu transmitida pelo Facebook do Detran-MS - (Foto: Divulgação)

“Motocicleta é segura, desde que o condutor respeite as leis de trânsito e seja um piloto consciente”, foi a conclusão ao final da segunda live do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), transmitida na manhã desta terça-feira (15). No total, quase vinte mil pessoas já foram alcançadas por meio das lives que acontecem ao vivo, todas as terças-feiras, em comemoração à Semana Nacional do Trânsito.

Durante o bate-papo da diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, com o gerente comercial do grupo Caiobá Motocicletas e Instrutor de Pilotagem, Uriá de Mello Soares, foram esclarecidas dúvidas sobre habilitação, pontos cegos, prevenção, garupa, carga, equipamentos obrigatórios, entre outros. “Primeiramente, para conduzir qualquer tipo de veículo e se portar bem no trânsito é extremamente necessário ser habilitado, independente da categoria. Uma pessoa habilitada está preparada para estar no trânsito”, comenta o instrutor.

Uriá frisa que antes de carregar alguém na garupa é necessário orientar o passageiro. “São essas orientações que farão a diferença no percurso, uma vez que o passageiro saberá que tem que acompanhar o movimento do condutor durante os trajetos bruscos, estará com pé bem afixado na pedaleira e segurando na alça ou até mesmo no condutor”, conclui.

Durante quase uma hora de live a conversa seguiu transmitida pelo Facebook do Detran-MS, respondendo a questionamentos dos internautas e esclarecendo dúvidas quanto a segurança de pilotar motocicleta. “Uso a moto como meio de transporte, mais ultimamente tenho andado com muito medo. O que já era uma prática dos motoristas, está se tornando corriqueiro ver também motociclistas pilotando e utilizando o celular”, comentou o internauta, Alexandro Medeiros.

A Semana Nacional de Trânsito, prevista pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), é comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro, quando todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito são convocados a participar de ações que mobilizem a sociedade. “Por conta da pandemia, as atividades presenciais foram suspensas e a autarquia, que está se tornando cada vez mais digital, se adaptou à realidade e tem utilizado as ferramentas digitais para conscientizar sobre a importância da vida no trânsito”, finaliza a diretora.

Programação

As entrevistas serão realizadas todas as terças-feiras de setembro, às 11h30. Na próxima semana, o assunto abordado será “Dá para ir a pé ou de bicicleta? O transporte ativo e a percepção de risco no trânsito”. Para falar deste tema o Detran-MS convidou a professora de artes visuais, Renata Soares de Oliveira Angelozi. Além disso, ela também é ciclista, escritora e tem implementado projetos de educação de trânsito na escola da Capital.