Semana começa com tempo  firme e bastante calor em Mato Grosso do Sul

Tempo firme. - (Foto: Chico Ribeiro)

A primeira semana do verão começa nesta segunda-feira (21) sem grandes mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) estima condições de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva no período da tarde em todas as áreas do Estado.

A umidade relativa do ar neste dia possui variação estimada entre 95% a 50%. Vento com intensidade fraca a moderada com possibilidade de rajadas de vento especialmente nas regiões sul e leste do Estado.

As temperaturas estarão elevadas em Mato Grosso do Sul podendo variar entre 20°C a 41°C e na capital a mínima está estimada em 22°C e a máxima em 35 °C.