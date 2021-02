Semagro firma convênio com a Caixa para orientar agricultores na contratação do Pronaf

A Caixa Econômica Federal anuncia entrada com força na área do financiamento agrícola e tem um olhar especial para os pequenos produtores. Em reunião realizada na tarde desta terça-feira (23), na Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), o superintendente regional em exercício da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Marcio Nunes Fonseca, detalhou ao secretário Jaime Verruck as estratégias do banco nessa nova investida e propôs um convênio para chegar com mais facilidade ao público da Agricultura Familiar.

“Nos próximos 10 ou 15 dias vamos assinar o convênio e disponibilizar os técnicos da Agraer para esclarecer e orientar os pequenos produtores sobre as vantagens e os procedimentos necessários para contrair financiamentos do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). A partir da assinatura do convênio, os técnicos passarão por uma capacitação e estarão prontos ajudar os agricultores nessa tarefa”, disse o secretário.

O Pronaf tem linhas de crédito com juros bastante atrativos que vão de 2,75% a 4% ao ano e cobertura de até R$ 250 mil por produtor. O Pronaf divide-se em vários subprogramas, que têm objetivos específicos (Pronaf Agroindústria; Pronaf Mulher; Pronaf Agroecologia; Pronaf ECO; Pronaf Mais Alimentos; Pronaf Jovem; Pronaf Microcrédito e Pronaf Cotas-Partes).

Foco no agro

Fonseca revelou ao secretário Verruck a nova estratégia de negócios da Caixa, tendo como foco o agronegócio. Para tanto, foram anunciadas recentemente 22 novas agências que atuarão especificamente para atender clientes do agronegócio – tanto grande e médios produtores quanto o público da Agricultura Familiar. Em Mato Grosso do Sul serão três agências: em Dourados, São Gabriel e Chapadão do Sul.

“Consideramos extremamente positivo ter mais um agente financeiro e do porte da Caixa atuando diretamente no agronegócio. Com essas três agências exclusivas do agro, a Caixa amplia o escopo de participação no mercado sul-mato-grossense”, analisou Verruck.

Também participaram da reunião, o superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro, Rogério Beretta; o gerente de Desenvolvimento Agrário da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Midom Araken; e o responsável pela área de Agronegócio da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Carlos Keller.

João Prestes, Semagro